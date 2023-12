La Regione Puglia ha assegnato al Comune di Cerignola il finanziamento di circa 50.000 per la rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche. Si chiude nel migliore dei modi l’interlocuzione tra gli uffici tecnici dell’Assessorato all’Ambiente, guidato dall’Assessore Michele Lasalvia, e gli uffici regionali che avevano negato il contributo, salvo poi correggere l’errore di valutazione.

Dopo un rapido e accurato riesame, quindi, la Regione ha approvato la richiesta, concedendo il finanziamento, essenziale per contrastare il problema dei rifiuti abbandonati che rappresentano una minaccia per la salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente urbano.

“Questo risultato è il frutto di un impegno costante e scrupoloso protrattosi per mesi – commenta l’assessore Michele Lasalvia – Abbiamo atteso con fiducia il riesame della richiesta, certi che sarebbe stata accolto fugando ogni dubbio sulla regolarità della procedura seguita in occasione della richiesta di accesso al fondo. Le polemiche appartengono al passato, il presente è garantire un servizio efficace ai

cittadini”.