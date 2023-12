È con profondo dolore che l’Amministrazione Comunale apprende della scomparsa del senzatetto che aveva eletto a sua dimora gli spazi pubblici prossimi al Municipio, al punto da diventare una presenza familiare per tanti di Cerignola.

“Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla sua famiglia e ai suoi cari – afferma il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito -. In quest’ora difficile, ricordiamo la sua presenza e ci rattristiamo per la pervicacia con cui non ha voluto accettare l’aiuto dei servizi sociali. La nostra città condivide il dolore di questa triste giornata”.