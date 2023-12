La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di circa 60 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di materiale esplodente e detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile di Foggia, hanno dato seguito alla segnalazione arrivata tramite l’applicazione della Polizia di Stato “YouPol” alla Sala Operativa della Questura.

Nel messaggio inviato in forma anonima veniva indicata una possibile attività di detenzione di artifici pirici illegali all’interno di un palazzo e, dalle descrizioni fornite dell’eventuale responsabile, è stata individuata l’abitazione presso la quale il sessantenne, avrebbe occultato numerosi botti illegalmente detenuti e verosimilmente destinati ad essere commercializzati in prossimità delle festività di capodanno.

Con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e del Nucleo Artificieri della Questura di Bari, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’appartamento, dove sono stati rinvenuti 36 kg di materiale esplodente di fattura artigianale e 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a bilancino di precisione e materiale di confezionamento.

La Polizia di Stato ancora una volta registra un contributo positivo dato dai cittadini tramite l’utilizzo dell’applicazione YouPol al contrasto dell’illegalità diffusa.

Come già registrato in altre circostanze, e di recente nel caso della individuazione di gruppi di ragazzini di età ricompresa tra gli 08 ed i 13 anni, che in più frangenti avevano lanciato sassi contro gli autobus della locale azienda di trasporto pubblico arrecando notevoli danni e determinando particolare preoccupazione tra i residenti del quartiere interessato dai fatti, l’utilizzo dell’applicazione “YouPol” si è rivelato un efficace strumento di supporto all’attività della Polizia di Stato in questo territorio.