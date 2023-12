La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare, nei confronti di sei persone, di cui due già detenute per altra causa e quattro destinatarie della misura cautelare degli arresti domiciliari presso i rispettivi luoghi di dimora, tutte sottoposte alle indagini preliminari per i reati, tentati e consumati, di furto aggravato, estorsione, ricettazione in concorso, commessi nei primi mesi del 2022.

L’articolata attività investigativa condotta da personale della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti, dalla quale sarebbe emersa la ricorrenza di numerosi furti aggravati di autovetture e di richieste estorsive, effettuate con il metodo del c.d. “cavallo di ritorno”, in danno delle vittime, al fine di ottenere la restituzione dei propri veicoli.

Sarebbero state rubate decine di auto, di ogni tipologia, in base al “mal affare” di volta in volta prefissato, preferendo, in ogni caso, le autovetture di lusso. Infatti, in alcuni casi l’obiettivo sarebbe stato quello di avvicinare i proprietari delle auto e chiedere “il cavallo di ritorno” con una somma variabile tra i 1000,00 e i 1500.00 euro, per la restituzione; in altri casi le auto sarebbero state “cannibalizzate” per essere vendute a pezzi.

Un fenomeno particolarmente insidioso, quello del furto di auto, che si caratterizza per l’elevato, quanto sorprendente, tasso di specializzazione raggiunto da gruppi criminali, che fidelizzano soggetti specializzati nella commissione di tali reati, già gravati da precedenti specifici, in grado di rubare un’auto di lusso in meno di un minuto e che rappresenta una vera e propria piaga contro la quale rimane costante ed energica l’azione di contrasto svolta dalla Procura della Repubblica e dalle Forze di Polizia.