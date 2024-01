Con determina assunta alla fine dell’anno appena trascorso, la Regione Puglia ha liquidato in favore del Comune di Cerignola la somma di euro 150.000,00 a parziale ristoro del danno provocato dal crollo di Palazzo Carmelo nella parte antistante via Vittorio Veneto.

“E’ una bella notizia per più motivi – commenta il sindaco Bonito -. In primo luogo perché dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Raffaele Piemontese per Cerignola. L’entità del contributo, inoltre, è stata riconosciuta nel limite massimo consentito dalla legge regionale applicata nello specifico e questo dimostra l’ottimo lavoro istruttorio dei nostri uffici comunali al momento della presentazione della domanda. Non può infine non rilevarsi, ed è questa la terza ragione di soddisfazione, che gli uffici regionali hanno confermato la necessità dell’intervento, la correttezza degli atti assunti dalla municipalità, la indiscutibile congruenza dei prezzi applicati”.