Proseguono i controlli nel Quartiere Ferrovia di Foggia, una delle zone della città dove persiste maggiormente il problema dell’illegalità diffusa e del degrado. Nella serata di ieri, agenti della Polizia Locale del capoluogo dauno hanno effettuato tre distinti interventi nel quartiere, smantellando un vero e proprio mercatino di merce usata venduta abusivamente in via Podgora per un totale di oltre 200 pezzi tra scarpe usate, indumenti usati ed oggettistica varia.

Un venditore abusivo è stato poi sanzionato per la violazione del Codice del Commercio in quanto effettuava vendita di merce usata senza alcuna autorizzazione. Allo stesso, oltre al sequestro amministrativo della merce posta in vendita, è stato contestato un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore con il cosiddetto “Daspo Urbano”.

Durante i controlli, in viale XXIV Maggio gli agenti hanno soccorso inoltre un uomo colto da malore accasciatosi al suolo. Lo stesso è stato trasportato in pronto soccorso da ambulanza del 118 fatta giungere sul posto. Effettuati infine ulteriori controlli per il rispetto alle norme del Codice della Strada con sanzioni relative alla sosta. Una risposta al degrado del quartiere denunciato ormai da tempo dai residenti, che lamentano una difficile convivenza con le diverse etnie presenti e l’illegalità che spesso la fa da padrona.