Domenica 14 gennaio 2024 alle ore 11.30 il nuovo Arcivescovo della Diocesi Foggia – Bovino Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giorgio Ferretti, in occasione dell’inizio del suo Ministero Pastorale, sarà in visita alla Chiesa San Giovanni di Dio del Policlinico di Foggia per atto spirituale e di carità presso la realtà del Policlinico, luogo di cura delle sofferenze fisiche e anche di quelle spirituali, grazie al servizio di assistenza religiosa. Un gesto di particolare attenzione iniziale che la Direzione Strategica e tutta la comunità del Policlinico di Foggia ha accolto con grande gioia e riconoscenza.

L’Arcivescovo Sua Ecc. Reverendissima Mons. Giorgio Ferretti sarà accolto presso il Policlinico di Foggia dal Cappellano ospedaliero Don Michele Noto. Dopo l’aspersione dei presenti con l’acqua benedetta, seguirà l’adorazione dell’Arcivescovo al Santissimo Sacramento, il saluto istituzionale e la visita, in forma privata, ad alcuni degenti.

Il Direttore Generale del Policlinico di Foggia Dott. Giuseppe Pasqualone, a nome di tutta la Direzione Strategica, formula all’Arcivescovo Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giorgio Ferretti i più fervidi auguri e voti per il Ministero Pastorale.