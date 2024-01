Il Progetto Policoro costituisce un’iniziativa della Chiesa Cattolica Italiana che mira ad accompagnare i giovani alla valorizzazione di sé stessi nel proprio territorio, puntando su diverse opportunità. A questo proposito, in collaborazione con la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, la Caritas Diocesana, l’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale, la Coldiretti-Foggia, i responsabili locali del Progetto Policoro hanno organizzato una serie di incontri che, secondo il seguente calendario, si terranno nel salone del Seminario Vescovile (via Plebiscito, 18 – Cerignola) per la presentazione dei Bandi 2024:

18 gennaio 2024 – ore 18

“Bandi strutturali, nuova programmazione CSR 23/27”

Relatori: Savino Cagnano, Valeria Volpe

1° febbraio 2024 – ore 18

“Bandi strutturali, nuova programmazione CSR 23/27”

Relatori: Luca La Porta, Antonio Tramonte

22 febbraio 2024 – ore 18

“Impiego brassiche e nuove colture da sovescio-Agricoltura di Precisione 4.0”

Relatori: Fernando Di Chio, Diego Zullo