I Carabinieri della Tenenza di Vieste hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del posto con precedenti specifici, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, avendo rilevato un insolito via vai di persone presso l’abitazione dell’indagato, effettuavano una perquisizione domiciliare, sorprendendo l’uomo intento a confezionare dosi di narcotico destinate, secondo l’ipotesi degli inquirenti, ad essere vendute. Durante una perquisizione venivano inoltre rinvenuti, nascosti in casa, 7 gr. di hashish, un coltello intriso di sostanza stupefacente e la somma di denaro contante di 1.100 euro, considerata provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato processato per rito direttissimo dal Tribunale di Foggia e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre gli acquirenti, identificati e fermati dopo l’acquisto, sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati alla Prefettura di Foggia.