Lunedì 29 gennaio, dalle ore 09:00 alle 13:30, presso il Centro per l’impiego di Foggia (via San Severo 70/73, Foggia) si terrà un evento di reclutamento di personale da impiegare nel settore della Grande distribuzione organizzata.

In vista delle imminenti assunzioni in cinque punti vendita della Capitanata (Foggia, San Severo, Cerignola, Manfredonia e Vieste), Eurospin si è rivolta al Centro per l’impiego di Foggia per ricevere supporto nel processo di selezione di nuovo personale. Nello specifico, i profili professionali ricercati sono: Responsabile punto vendita/Vice responsabile; Addetto al reparto macelleria; Addetto al banco gastronomia.

E’ possibile inviare la propria candidatura entro venerdì 26 gennaio presentando il curriculum vitae tramite mail all’indirizzo: ido.foggia@regione.puglia.it.

I candidati, ritenuti idonei, saranno convocati per sostenere un colloquio individuale in occasione del Recruiting day.

Tra i settori in continua crescita, c’è quello della grande distribuzione, che per migliaia di lavoratori rappresenta un’importante opportunità di formazione e carriera.

Eurospin è uno dei maggiori gruppi discount italiani. Nato nel 1993, oggi conta oltre 1200 punti vendita e più di 20mila dipendenti. Per far fronte al suo fabbisogno di personale, il gruppo ha avviato una campagna di reclutamento rivolta a candidati in possesso di determinati requisiti, tra cui: esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO, un approccio positivo al cliente, proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità a lavorare su turni e festivi, passione e genuino interesse per il settore della grande distribuzione.

In occasione dell’evento, ci sarà la presentazione aziendale di Eurospin e successivamente si terranno i colloqui individuali.

La procedura di selezione sarà svolta dai referenti HR di Eurospin, supportati dagli operatori del CPI, al fine di individuare i profili più in linea con le esigenze aziendali.

Ancora una volta la sinergia tra pubblico e privato, nel mercato del lavoro di Capitanata, contribuisce all’incrocio domanda-offerta di lavoro mirando a un aumento del tasso di occupazione nella provincia di Foggia