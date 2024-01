Si è svolto ieri il Recruiting per Eurospin organizzato e promosso dal Centro per l’Impiego di Foggia e finalizzato a selezionare soggetti rientranti in 3 diversi profili: capi negozio/vice capi negozio; addetti/e banco macelleria; addetti/e banco gastronomia, da inserire nei punti vendita di Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Severo e Vieste. Una collaborazione attiva e positiva che ha visto due grandi realtà del territorio lavorare insieme per dare vita a un processo importante e virtuoso di incrocio domanda e offerta. Grazie ad una intensa attività di divulgazione delle offerte di Eurospin, realizzata attraverso gli strumenti di comunicazione del Centro per l’Impiego, sono pervenute oltre 1000 candidature presentate.

Attento e preciso è stato il lavoro di selezione degli operatori del CpI che ha incrociato le candidature pervenute con i requisiti richiesti da Eurospin e che ha visto una importante scrematura: 104 i candidati in linea con le esigenze indicate dall’azienda. Questi sono stati convocati al recruiting dove hanno incontrato gli operatori HR di Eurospin che, coadiuvati dagli operatori del Centro per l’Impiego di Foggia, hanno sottoposto a colloqui conoscitivi tutti i presenti.

‘Mi sono trovata bene – afferma Francesca, candidata per il reparto gastronomia – sono stati tutti molto disponibili e cordiali e anche il supporto degli operatori del Centro per l’Impiego di Foggia è stato utile per sostenere il colloquio’.

‘E’ stata una giornata molto importante soprattutto per i giovani – dichiara Giuseppe Ferrarelli, referente del CpI di Foggia – Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, delle collaborazioni avviate e della fiducia che ci arriva da un territorio storicamente povero di occasioni. Continueremo su questa strada.’.