Entra nel vivo il gemellaggio tra l’istituto Giannone Masi di Foggia e le scuole della citta cinese di Qingdao, nella provincia dello Shandong. Il 15 e 16 febbraio, infatti, una delegazione di 24 studenti e 3 dirigenti della Quingdao no.67 High School visiteranno l’istituto foggiano, la città e le bellezze della provincia, grazie ad un percorso di internazionalizzazione, nel segno del rispetto della diversità e dell’inclusione. Il ricco programma prevede, il 15, l’accoglienza degli studenti cinesi e una cena tipica foggiana con rievocazione storica medievale. Il giorno successivo, i due istituti, a cui si aggiungeranno tre scolaresche provenienti da Calabria, Sardegna e da Gravina in Puglia, saranno ricevuti a Palazzo di Città dalla sindaca di Foggia Marida Episcopo. A seguire, la visita a Palazzo Dogana, sede della Provincia, col presidente Giuseppe Nobiletti e il giornalista Carmine Pecorella, che fornirà cenni storici dell’edificio, un tempo Dogana delle Pecore. Dopo aver visitato la cattedrale di Foggia, la carovana si sposterà a Lucera, con un’iniziativa inedita, una co-cooking tra cinesi e ragazzi dell’alberghiero Bonghi. Un’esperienza indimenticabile. Dopo aver fatto conoscenza con gli Sbandieratori e Musici di Lucera, che nel segno di Federico II organizzano cortei in tutta Europa, gli studenti cinesi si sposteranno all’anfiteatro romano e nel castello federiciano. La giornata lucerina si concluderà al liceo scientifico Bonghi-Rosmini, dove i ragazzi parteciperanno ad una lezione di italiano. Prima di lasciare la Capitanata, gli studenti si recheranno a Manfredonia per incontrare i colleghi italiani del liceo scientifico Galilei-Moro. Poi la visita al castello angioino aragonese e alla basilica di Santa Maria di Siponto. Uno scambio culturale interessante che vedrà altri e numerosi step e che ad ottobre vedrà gli studenti del Giannone Masi visitare la Cina.