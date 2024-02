Una borgata festosa, gremita ed entusiasta ha accolto, nella giornata odierna, il Carnevale per bambini organizzato dalla Pro Loco Città di Foggia APS e patrocinato dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura che ha riscosso grandissimi consensi.

Dalle prime ore del pomeriggio tanti bambini mascherati hanno scorrazzato per le vie della borgata dove erano stati organizzati giochi e animazione con coriandoli e stelle filanti il tutto a suon di musica. Non sono mancati i dolci offerti dalla Pro Loco.

“Organizzare una manifestazione interamente dedicata ai bambini e alle famiglie in occasione del giorno di Carnevale – interviene l’assessora alla Cultura Alice Amatore – è stata un’idea lungimirante e vincente. Quella di oggi è stata una festa di una borgata come non se ne vedevano da tempo e che la gente, vista l’altissima partecipazione, ha accolto favorevolmente.”

Soddisfazione anche da parte della Pro Loco Foggia organizzatrice dell’evento: “E’ stata una scommessa che abbiamo vinto a pieni voti – commenta il presidente Giuseppe Croce -. Un’esperienza positiva che pensiamo di replicare il prossimo anno. A borgo segezia mancava un appuntamento dedicato ai bambini e l’averlo organizzato e il successo che ha riscosso ci ha ripagato pienamente. Un ringraziamento doveroso alla Sindaca Maria Aida Episcopo, all’Assessora alla Cultura Alice Amatore e all’intera Amministrazione Comunale per aver creduto nella 𝗣𝗿𝗼 𝗟𝗼𝗰𝗼 𝗱𝗶 Foggia”.