La vincitrice del mese di gennaio del concorso “Piccoli Giornalisti Crescono”, rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle terze classi delle scuole medie della provincia di Foggia è l’ alunna Maria Chiara Ciuffreda dell’Istituto “Perotto-Orsini” di Manfredonia con il suo articolo si aggiudica il premio “Piccoli giornalisti crescono” del mese di gennaio. Martedi alle 16.00 in diretta su ilsottosopra di Youtube avverrà la premiazione alla presenza di molti ospiti.

Il concorso è patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale Foggia e dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, organizzato in collaborazione con Foggia Città Aperta. UBIK di Foggia e da La Città del Cinema. Da quest’anno, vede anche la collaborazione della Biblioteca “La Magna capitana” di Foggia e dell’associazione ACIF “Ensemble” di Foggia.

Il Premio ha cadenza mensile con tematiche da sviluppare nel rispetto del regolamento pubblico sulla nostra testata (www.ilsottosopra.info).

“Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”– “Le Città Invisibili”, Italo Calvino.

Febbraio è il mese dell’amore. Si amano le persone e si amano anche i luoghi. In un articolo prova a dare rilievo a ciò che di bello offre la tua città o il tuo paese: edifici, buone pratiche, eventi culturali, ecc. Prova, insomma, a far innamorare lettori e lettrici dei posti a te cari.

Tutti gli articoli vincitori dei mesi parteciperanno a una ulteriore selezione al fine stabilire il pezzo migliore dell’anno scolastico 2023/2024.

Per l’assegnazione del premio finale della 6ª edizione, il voto sarà aperto a tutti/e dal web e decreterà il vincitore/la vincitrice, congiuntamente con il parere della giuria tecnica.