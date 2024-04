La Via della Felicità si è unita alle altre associazioni, tra cui il WWF Foggia, Laboratorio Verde FareAmbiente, La Società Civile e FIAB, all’amministrazione comunale rappresentata dal consigliere Francesco Strippoli e ai cittadini per un intervento di riqualificazione e ecotrekking con la guida naturalistica.

Il Bosco Incoronata il più grande polmone verde, patrimonio culturale, storico e religioso di inestimabile valore per la zona di Foggia ed è anche il più grande bosco di pianura di tutta l’Europa. Al suo interno si erge il santuario della Madonna Incoronata, meta internazionale di pellegrinaggi. Purtroppo, però questo spazio verde è stato deturpato a causa di molti rifiuti abbandonati, motivo per cui diverse associazioni e volontari hanno deciso di organizzare questa giornata, a cui anche La Via della Felicità ha deciso di partecipare.

In totale sono state raccolte 100 bottiglie, moltissima plastica e cartacce, lattine, mozziconi e tutto ciò che è stato abbandonato nell’area pic nic e lungo i sentieri vicini per un totale di più di 30 sacchi di rifiuti. Dopo la raccolta il gruppo di cittadini ha partecipato all’ecotrekking con una guida naturalistica, molto apprezzato dai partecipanti. La Via della Felicità di Foggia vuole ringraziare soprattutto il volontario Francesco Di Carlo che ha coinvolto tutta la sua famiglia nell’iniziativa, facendo partecipare la moglie Concetta e i tre figli Ludovica, Camilla e Domenico.

Marina Biancardino, responsabile de La Via della Felicità, vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard , autore della guida al buon senso La Via della Felicità “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

Ed è proprio per questo che Marina e il gruppo di volontari hanno deciso di unirsi all’iniziativa. Le attività continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .