Continua l’azione Officina di comunità, nata per animare luoghi e spazi di comunità per affezionare i cittadini ai quartieri, nell’ambito del progetto Foggia Lab, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il 6 aprile 2024 alle ore 18,30 a Parcocittà verrà inaugurata la mostra “Giro Girotondo – Bambine e bambini del mondo” di Teresa d’Agnessa. La mostra, dedicata al mondo dell’Infanzia, ha lo scopo di educare la comunità educante sul tema delle arti visive aprendo una finestra sulle varie infanzie nel mondo e portando così lo spettatore a “immergersi” nell’interculturalità e nelle varie tematiche riguardanti i più piccoli.

Il progetto Foggia Lab sta realizzando una rigenerazione urbana e recupero sociale di 2 quartieri in povertà educativa e oggetto di impoverimento del tessuto sociale, attraverso la valorizzazione di un bene pubblico e la progettazione dal basso, si sta strutturando una “Officina di Comunità” che funge da ammortizzatore e sviluppatore sociale, in cui ogni cittadino, dal più piccolo al più grande, individua e mette a disposizione la propria “advocacy” in un’ottica di co-working diffuso e di sussidiarietà orizzontale. Il progetto Foggia Lab vede protagonisti diversi partner che costituiscono la rete operativa del progetto: L’aquilone – ETS capofila, il Polo Bibliomuseale di Foggia che metterà a disposizione, oltre al proprio patrimonio culturale ed esperenziale, i propri spazi e luoghi di aggregazione, il Comune di Foggia, l’Università degli Studi di Foggia, Energiovane APS, Istituto Comprensivo ‘De Amicis – Pio XII, iFun APS, Mira APS, Mag-movimento artistico giovanile APS, 8° Circolo Didattico San Pio X, Louis Braille Società Coop. Sociale Onlus, XI Circolo Didattico “San Ciro”.