Inizierà il 23 aprile, presso il IV Circolo Didattico Statale “Cesare Battisti”, il percorso di educazione e sensibilizzazione “La Porta della Felicità, parole in musica per dare voce alle Fragilità”. Le alunne e gli alunni dell’IISS “G. Pavoncelli”, guidate/i da docenti e assistenti all’autonomia e alla comunicazione, dagli educatori del Centro San Francesco e i volontari dell’associazione Apeis Mai Soli, incontreranno le alunne e gli alunni delle Scuole Primarie di Cerignola per riflettere assieme sulle tematiche più delicate che coinvolgono i processi di crescita sia degli individui che della Comunità intera: prepotenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni, tecnodipendenze, solitudine, mafie.

Utilizzando i linguaggi del teatro e della musica, e condividendo le buone pratiche scolastiche inclusive si punta ad incrementare la consapevolezza dei più piccoli rispetto agli effetti di atteggiamenti negativi e comportamenti prevaricatori. A chiusura di ogni evento, i partecipanti saranno invitati a condividere l’impegno “Mai più” – mai più offenderò, mai più escluderò, mai più isolerò, mai più calpesterò i sogni e la dignità dei più fragili – e ad impegnarsi, come “cavalieri della Porta della Felicità”, a prendersi cura delle vittime.

Il progetto “La Porta della Felicità” si ispira alla tragica storia di Marco Ferrazzano, il giovane foggiano che si tolse la vita a causa delle continue vessazioni e violenze subite ad opera un gruppo di bulli. L’iniziativa è patrocinata dagli assessorati comunali alle Politiche educative, al Welfare e alle Pari opportunità.