Lunedì 22 aprile 2024 alle ore 10.30 nello Spazio Giallo della Casa Circondariale di Foggia la professoressa Floriana Conte donerà all’associazione Lavori in Corso la mini “Biblioteca Ciaia”, messa a disposizione da Laterza in occasione del Premio “Giambattista Gifuni”. I volumi andranno ad implementare la dotazione dei libri destinati ai bambini e alle bambine che fanno visita al genitore detenuto nella Casa Circondariale di Foggia che ospita lo Spazio Giallo. Si tratta di un luogo fisico e relazionale gestito da Lavori in Corso grazie alla presenza di operatori specializzati, capaci di intercettare i bisogni dei minori, accogliendoli in uno spazio a loro dedicato con attività psico-pedagogiche, preparandoli all’incontro con il genitore.

“Ringraziamo la professoressa Conte per questo dono che vale davvero molto perché crediamo fortemente nella lettura come potente strumento di elaborazione del vissuto per i bambini e per l’intero nucleo familiare. I libri rappresentano un innovativo strumento di legalità a beneficio dell’intera collettività”, afferma il presidente di Lavori in Corso Umberto Di Gioia.

La professoressa Floriana Conte, docente di Storia dell’arte moderna, contemporanea e di Museologia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, in virtù del suo impegno accademico e della sua dedizione alla diffusione della cultura ha ricevuto il XXII Premio Giambattista Gifuni.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 8 marzo nella Biblioteca della Camera dei Deputati a Roma in presenza del comitato scientifico, guidato dal presidente Giovanni Battista Gifuni (già Bibliotecario della Camera dei Deputati oltre che saggista e professionista in ambito cinematografico), e ha visto la partecipazione di illustri personalità del mondo culturale (tra cui Paolo Massa, direttore della Biblioteca della Camera dei Deputati; Cinzia Greco, presidente della Fondazione Nuove Proposte Culturali; Fabrizio Gifuni, celebre attore, regista e scrittore; la laudatio della premiata è stata affidata a Enrico Vanzina, altrettanto celebre regista, scrittore e produttore).

Il Premio, intitolato al grande bibliotecario di Lucera che fu interlocutore e amico dei maggiori intellettuali del Novecento (Ungaretti, Bacchelli, Bartoccini ecc.), si propone di riconoscere e onorare figure di spicco della cultura italiana e straniera che hanno contribuito a sottolineare l’importanza del libro e della lettura nella società contemporanea.

L’evento, promosso e organizzato dalla Fondazione Nuove Proposte Culturali, ha rappresentato un’occasione unica per celebrare l’importanza della cultura e della lettura.

Alla cerimonia di lunedì prossimo a Foggia saranno presenti insieme alla professoressa Conte il presidente Gifuni e la presidente Greco.