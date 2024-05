Nell’ambito del Festival internazionale Jane’s Walk Italy edizione 2024, per la prima volta a Foggia, la passeggiata in memoria della celebre sociologa e attivista americana Jane Jacobs. Una passeggiata per riscoprire e osservare i luoghi della città e riflettere sulle funzioni sociali e aggregative della “strada”, sul ruolo della partecipazione delle persone nelle scelte politiche, economiche e sociali e sulla progettazione dello spazio pubblico.

La Jane’s Walk, organizzata dalla Prof.ssa Fiammetta Fanizza nella doppia veste di sociologa presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e di Vice Presidente della Sezione Pugliese dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), si terrà domani 3 maggio alle ore 16.30 con un percorso articolato in cinque tappe, partenza da “La Casa del Giovane” e arrivo a “Parcocittà”.

Grande l’entusiasmo e le collaborazioni, tra queste, assolutamente fondamentale quello di AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architette), e in particolare delle architette Marilena Dembech e Cinzia Nardelli, che con grande competenza guideranno la passeggiata. La loro qualificata presenza aiuterà a dibattere – con leggerezza e con la piacevolezza di un pomeriggio tra cittadini che vogliono bene alla loro città – sui punti di forza e di debolezza dei luoghi che verranno visitati lungo il tragitto.

L’obiettivo è senz’altro osservare e riflettere, con l’atteggiamento di chi vuole impegnarsi per il bene comune. Dunque, confrontarsi e condividere idee da approfondire a seconda delle sensibilità, degli interessi e delle occasioni. A tal proposito, ottima l’iniziativa degli Studenti del Liceo Perugini di somministrare un questionario ai cittadini volto ad indagare i punti di forza ma anche i limiti del quartiere.

Una passeggiata di pomeriggio, inclusiva e aperta ai cittadini, ai curiosi e anche agli scettici perché “passo dopo passo” si possono raggiungere grandi traguardi.

La passeggiata è gratuita e si può partecipare anche ad una sola tappa del percorso.