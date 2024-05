L’ASD Foggia Running, in collaborazione con l’Associazione CerBelli e con l’US Foggia-SNA Atletica Leggera, ha organizzato la seconda edizione di “Run for”, manifestazione podistica inserita nel calendario nazionale federale delle gare di 10 km, livello bronze, che ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica ed i corretti e sani stili di vita. Podisti e camminatori di tutta Italia si sono dati appuntamento il 19 Maggio p.v., h. 9:00, all’ingresso della Villa Comunale di Foggia (in corrispondenza del Palazzetto Rosa) per una giornata di Sport e puro divertimento all’aria aperta.

Due le competizioni previste : “Run for TEN” – la gara federale di 10km (quota di iscrizione € 10 a partecipante) e “Run for FUN” – la camminata ludico-sportiva di 5km aperta a tutti (quota di iscrizione € 5 a partecipante). Rispetto all’edizione precedente non cambia la formula ma cambiano i tracciati. Entrambe le gare avranno come base di partenza e arrivo via Galliani (in corrispondenza del Palazzetto

Rosa).

Le due gare di 10 Km , “competitiva” e “non competitiva”, si svilupperanno verso la parte sud della città, articolandosi nel seguente percorso:

⁃ partenza da via Galliani in direzione viale Fortore;

⁃ passaggio davanti alla Questura lungo via Gramsci per proseguire fino al campo da baseball;

⁃ via Grandi e via Mons. Farina fino a via Gandhi;

⁃ passaggio davanti al campo scuola Coni fino a viale I° maggio (c.d. “tre corsie”);

⁃ lungo rettilineo fino al Parco Campi Diomedei;

⁃ arrivo in via Galliani.

La camminata ludico – sportiva di 5km si svilupperà nel seguente percorso:

⁃ partenza da via Galliani in direzione viale Fortore;

⁃ ingresso nel Parco Campi Diomedei percorrendo i camminamenti interni;

⁃ arrivo in via Galliani.

All’interno del parco cittadino più antico di Foggia saranno installate una serie di strutture per informare e accogliere i tantissimi partecipati, nonché il palco per le premiazioni finali.