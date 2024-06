La scorsa settimana il gruppo de La Via della Felicità di Foggia ha organizzato un intervento di raccolta rifiuti in Via Benedetto Croce. Nonostante il lavoro svolto, erano ancora presenti molti rifiuti, per cui nei giorni scorsi sono tornati in azione i cittadini volontari per completare il lavoro.

Infatti hanno trovato e raccolto molta plastica, gratta e vinci usati, lattine, bottiglie di vetro e molto altro, ricevendo moltissimi apprezzamenti e ringraziamenti dai passanti.

Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità, ringrazia tutti i volontari che si impegnano nell’attività di pulizia a Foggia, proprio come suggerisce l’autore L. Ron Hubbard, sulla guida al buon senso La Via della Felicità: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”

Il prossimo intervento si terrà il 21 giugno in collaborazione con l’associazione “So Bellicos”.

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.