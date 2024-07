Torna il Cinema al Parco. Promossa da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission, Laltrocinema Cicolella, ACLI provinciali Foggia e Sistemi Energetici, la rassegna proporrà titoli cinematografici di primo livello. Primo appuntamento il 10 luglio alle ore 21 a Parcocittà con PALAZZINA LAF, un film di Michele Riondino con Elio Germano. A Taranto nel 1997, Caterino lavora all’Ilva come operaio siderurgico. Un giorno, i dirigenti aziendali decidono di fare di lui una spia per individuare gli operai di cui sarebbe bene liberarsi, Caterino pedina i colleghi con lo scopo di denunciarli. Ospite della serata a Parcocittà sarà Luigi Abiusi, Film Programmer AFC e critico de “Il manifesto”. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info su progettoparcocitta@gmail.com.

Venerdì 12 luglio, spazio alle tradizioni locali con l’evento “Foggia tra musica e tradizioni”, che vedrà l’esibizione dei Cantori Crocesi con canzoni tradizionali in dialetto foggiano. Inizio ore 21, ingresso gratuito.