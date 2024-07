L’Università di Foggia ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo Ateneo, la nuova campagna di comunicazione per l’anno accademico 2024/25 che quest’anno assume una connotazione particolarmente significativa legata alle celebrazioni del 25esimo anniversario della sua istituzione. “La mia storia è la tua” il messaggio della campagna con cui l’Ateneo festeggia l’importante traguardo del venticinquennale che ricorre il prossimo 5 agosto. In questa occasione speciale l’Università sottolinea, attraverso la campagna, come le storie dei suoi studenti siano intrinsecamente legate a quella dell’istituzione. Il messaggio centrale “La mia storia è la tua”, affidato ad una giovane studentessa, Ilaria Cirulli, riflette infatti l’idea che ogni studente è parte integrante del viaggio e del successo dell’Università.

“Questo anniversario non è solo una celebrazione della nostra storia, ma anche un riconoscimento a tutti gli studenti, docenti e personale che hanno contribuito a fare dell’Università di Foggia ciò che è oggi. Credo che questa campagna di comunicazione sia una delle più belle tra tutte quelle promosse in questi 25 anni di vita perché fortemente orientata a trasmettere i nostri valori identitari e a rafforzare il senso di appartenenza e il ruolo fondamentale che ciascun membro della comunità Unifg ha all’interno della storia collettiva. In quest’ottica si inserisce la scelta di affidare questo messaggio così significativo a Ilaria, giovane studentessa, che diventa testimonial e portavoce del nostro patrimonio e della nostra ricchezza costituita dagli studenti e dalle studentesse; sono loro il cuore pulsante della nostra comunità, sono loro che alimentano il nostro impegno e le nostre speranze verso un futuro migliore.” Ha dichiarato il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio.

Nell’ambito della realizzazione del progetto creativo un ruolo fondamentale è stato attribuito alla città di Foggia nella consapevolezza che formazione e conoscenza non possono essere slegate dal luogo in cui vengono generate. Da qui il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale che ha manifestato la sua attenzione nei confronti dell’Università sostenendo e patrocinando la campagna di promozione dell’offerta formativa Unifg per il prossimo anno accademico.

“Tengo a sottolineare che questa iniziativa non solo celebra il 25º anniversario dell’Istituzione dell’Università, ma rappresenta anche un momento di riflessione e di festa per tutta la comunità, per la cittadinanza e per il territorio. – Ha aggiunto il Rettore – Ringrazio di cuore la Sindaca Maria Aida Episcopo per l’attenzione manifestata, anche in questa occasione, attraverso l’importante contributo offerto in fase di co-progettazione e la concessione del patrocinio del Comune. Il sostegno dell’Amministrazione comunale alla campagna di comunicazione evidenzia il legame profondo e collaborativo tra le nostre Istituzioni e consolida il ruolo centrale che l’Università ha svolto e svolge nel promuovere la crescita culturale, sociale ed economica della Città di Foggia e del Territorio.”

“Mi associo ai ringraziamenti del Rettore alla Sindaca e all’Assessore De Santis, sottolineando che questo anniversario rappresenta una tappa importante di un percorso che ci vede uniti nel costruire un futuro ricco di opportunità. Sin dal 1999, anno della sua fondazione, l’Università di Foggia ha costantemente perseguito l’eccellenza accademica e la formazione di qualità, ha visto crescere e formarsi migliaia di giovani talenti, ognuno con una storia unica e irripetibile che hanno contribuito a plasmare l’identità dell’istituzione stessa. La collaborazione con il Comune di Foggia e il coinvolgimento attivo degli studenti sono la testimonianza della nostra volontà di crescere e migliorare, mantenendo sempre al centro delle nostre azioni, il benessere e lo sviluppo della comunità. Sono questi i principi ispiratori della campagna di comunicazione che presentiamo oggi resa possibile grazie al contributo fondamentale di Paolo Grenzi e dei content creators Moreno De Lauri e Santa Ricco che hanno affiancato me e la dott.ssa Lops, responsabile del Servizio Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale ed Eventi di Ateneo, in questa bella e stimolante esperienza. Un ringraziamento sentito va naturalmente a Ilaria Cirulli, la nostra testimonial, che ha dato un volto autentico al progetto oltre che rappresentare un esempio brillante per tutti gli studenti e le studentesse unifg. ” Ha dichiarato il prof. Danilo Leone, delegato rettorale alla Terza Missione.

La conferenza stampa è stata, altresì, occasione per presentare il logo del 25esimo anniversario ideato da Paolo Grenzi e donato dallo studio Grenzi all’Ateneo e che accompagnerà le celebrazioni di questo importante traguardo.

“Sono onorato di presentare il logo celebrativo del 25esimo anniversario dell’Università, un simbolo che rappresenta un quarto di secolo di impegno nella formazione ma anche nello sviluppo di questo territorio. Questo logo nella sua semplicità ed eleganza vuole celebrare le radici dell’istituzione alla quale tutti noi siamo legati ma anche la visione verso un futuro di successi. Quando Claudio Grenzi, mio padre, ha creato 25 anni fa il logo dell’Università di Foggia, ha voluto catturare l’essenza di un progetto che ha portato alla nascita di una Istituzione che si poneva obiettivi ambiziosi legati non solo alla mission formativa di nuove generazioni ma anche un percorso di trasformazione culturale del nostro Territorio. Credo che i risultati ottenuti dall’Università in questi 25 anni di vita siano andati ben oltre le aspettative, lo testimonia Ilaria Cirulli, lo testimoniano gli studenti e le studentesse universitarie protagonisti di questa bellissima campagna di comunicazione.” Ha dichiarato Paolo Grenzi – Direttore creativo studio Grenzi Design.

Alla Conferenza stampa è intervenuto, in rappresentanza della Sindaca Maria Aida Episcopo, l’Assessore Giulio De Santis che ha così dichiarato: “Sono particolarmente emozionato di essere qui oggi a rappresentare l’Amministrazione comunale perché profondamente legato all’Università essendone stato studente. Come tutti sono consapevole che senza questa Istituzione che è presidio formativo e culturale, la nostra città oggi sarebbe tutt’altro. L’istituzione dell’Università ha consentito a tanti giovani di formarsi e di laurearsi in questo territorio. Siamo orgogliosi di sostenere la campagna di comunicazione e di celebrare insieme alla Comunità unifg i suoi 25 anni di attività. L’Università rappresenta un pilastro fondamentale per la città di Foggia e siamo lieti di poter contribuire alla diffusione dei valori e delle eccellenze che essa incarna. ”

Alla conferenza stampa è intervenuta, altresì, la Presidente del Consiglio degli Studenti, dott.ssa Emanuela Vocino che ha aggiunto: “Sono particolarmente felice di aver contribuito anche quest’anno, alla realizzazione della campagna di comunicazione che vede protagonisti gli studenti e che lancia un messaggio di grande valore che sovrappone la storia dell’Università alla storia di ognuno di noi. Impegno, passione, studio, ricerca, sfide superate e ostacoli da affrontare, speranze e sogni da realizzare, un futuro da scoprire. La storia dell’Università è la storia di ognuno di noi e viceversa. Credo che sia un bellissimo modo di trasmettere il nostro senso di comunità e di appartenenza. Ringrazio, quindi, il Rettore, il prof. Leone, la dott.ssa Lops, Paolo Grenzi, Moreno e Santa, Ilaria e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto che inaugura con qualche settimana di anticipo un compleanno importante (25 anni) che vogliamo festeggiare tutti insieme.”

A prestare il volto alla campagna di comunicazione Ilaria Cirulli, studentessa Unifg prossima al conseguimento della laurea magistrale che oggi in collegamento da remoto dall’isola di Lemno dove è impegnata in una campagna di scavi archeologici, ha così dichiarato: “Sono onorata dell’opportunità che mi è stata concessa di rappresentare gli studenti e le studentesse dell’Università di Foggia. Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho esitato perché l’ho trovato profondamente coerente con la mia storia e con la mia esperienza di studentessa, una storia che è strettamente legata a quella dell’Università: un percorso di crescita, scoperta e realizzazione. La comunità Unifg mi ha offerto un ambiente di studio e formativo che non solo valorizza il sapere e le competenze ma che promuove anche lo sviluppo personale. L’Università di Foggia non è solo un luogo dove studiamo, ma è una comunità appassionata che ci prepara a diventare i professionisti del futuro. La mia esperienza ha plasmato il mio presente e sta gettando le basi per il mio futuro, proprio come l’Università ha fatto per generazioni di studenti prima di me. La mia storia è la storia di questa Università e insieme continuiamo a costruire un futuro che, seppur incerto, non è privo di speranze e positività”.

La campagna di comunicazione, che accompagna il periodo dedicato alle immatricolazioni/iscrizioni dei futuri studenti e studentesse, è stata ideata da Paolo Grenzi e ha visto la collaborazione di Moreno De Lauri e Santa Ricco con il coordinamento del delegato rettorale alla Terza missione, prof. Danilo Leone e della dott.ssa Maria Rosaria Lops responsabile del Servizio Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale ed Eventi di Ateneo.

“Quando con il prof. Leone abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto ci siamo fatti guidare dal desiderio di consolidare l’identità dell’Università evidenziando i valori e la missione che hanno caratterizzato l’istituzione sin dalla sua fondazione con l’obiettivo di rafforzare il senso di orgoglio per il passato, l’impegno nel presente e l’aspirazione ambiziosa per il futuro. Con Paolo Grenzi, Moreno De Lauri e Santa Ricco abbiamo trasformato tutto questo in una idea creativa, in un messaggio forte costruito con il supporto di Emanuela Vocino, Presidente del Consiglio degli studenti, intorno alla brillante testimonial Ilaria Cirulli che ci ha contagiato con il suo entusiasmo e la sua determinazione. ” Ha dichiarato la dott.ssa Maria Rosaria Lops, Responsabile del Servizio Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale ed Eventi di Ateneo.

La campagna di comunicazione sarà diffusa attraverso vari canali, inclusi social media, sito web dell’Università e pubblicità tradizionale per raggiungere un ampio pubblico a partire dai prossimi giorni e fino al 30 novembre. Tra i punti forti della campagna, il video realizzato da Moreno De Lauri e Santa Ricco che sarà trasmesso sui canali social unifg.

“Onorati di aver realizzato questo video che vede l’Università di Foggia al centro della città e del Territorio a cui siamo particolarmente legati. Lavorare con la squadra Unifg è stata una bellissima esperienza che ci ha dato la possibilità di scoprire il mondo universitario sotto molteplici aspetti. L’auspicio è che questa possa essere la prima di una serie di collaborazioni con l’Ateneo al quale auguriamo un futuro ricco di successi.” Hanno dichiarato i due content creators Moreno e Santa.

La campagna di comunicazione, oltre a celebrare i 25 anni dell’Istituzione dell’Ateneo, promuoverà l’offerta formativa che si presenta per il prossimo anno accademico ampia, diversificata, fortemente orientata all’innovazione e multidisciplinare abbracciando l’area medica, economica, giuridica, umanistica, agraria, ingegneristica e delle scienze sociali.

Info e approfondimenti su unifg.it e sui canali social.