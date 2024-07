Appuntamento culturale della Pro Loco di Stornara, in collaborazione con il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella, con il patrocinio del Comune di Stornara. Giovedì 1 agosto alle ore 20 a Torre Secentesca – Stornara si terrà la presentazione dell’ultimo romanzo, “La porta della neve”, di Toni Augello, formatore e docente di digital marketing presso la Dot Academy di Milano e gli ITS della Regione Puglia. Appassionato di storia, cultura e innovazione sociale, è direttore artistico dei Laboratori Urbani Artefacendo di San Giovanni Rotondo, sua città natale, dove oggi lavora anche come redattore e conduttore per l’emittente nazionale Padre Pio TV.

Con il suo terzo romanzo, Toni Augello ha riacceso i riflettori su un mestiere antico, ormai scomparso: quello degli stipaneve, di cui aveva già scritto con “Il mercante del freddo” e “La neve cade ancora”, completando così la trilogia del ghiaccio. Tutti i suoi libri sono ambientati sul Gargano, in uno dei periodi più controversi della storia contemporanea: l’Unità d’Italia. Le vicende dei protagonisti sono strettamente legate al contesto sociale, economico e politico del tempo e si basano su fatti storici realmente accaduti. Anche il giovane nevaiolo Nannì, che conserva la neve d’inverno sul promontorio per rivenderla d’estate presso la “porta della neve”, deve fare i conti con i briganti. Ma non è solo: gli amici di sempre non gli faranno mancare il loro supporto.

Ad introdurre l’incontro sarà Ferdinando Iagulli, presidente della Pro Loco di Stornara. Dialogheranno con l’autore Paola Grillo e Arturo Gianluca Di Giovine.