L’Amministrazione Comunale di Foggia ha avviato un percorso per eliminare le barriere architettoniche e facilitare l’accesso ai servizi e alle strutture per i cittadini, specialmente per le persone con disabilità. È stato quindi ufficializzato l’affidamento per la progettazione dei lavori e della gestione dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una rampa per disabili nella zona antistante all’acceso del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”. Si dice contento il Consigliere Comunale con delega alle Pari Opportunità, Mario Cagiano: “tra i miei compiti rientra quello di abbattere ogni tipo di barriera che possa creare problematiche alle foggiane e ai foggiani con deficit motori, motivo per cui ho da subito sottoposto la questione del Palazzetto dell’Arte al Servizio Lavori Pubblici del nostro Comune”.

Il Comune di Foggia continua dunque a lavorare a una maggiore inclusività per tutti i cittadini con l’intento di mettere al centro la cultura come nel caso del Palazzetto, rendendolo più accessibile. “Importante sottolineare come l’obiettivo sia quello di rendere gli edifici pubblici e gli spazi urbani più accessibili, migliorando la qualità della vita e promuovendo l’inclusione sociale. Considerata la delega che ricopro, mi inorgoglisce pensare che siano state avviate una serie di opere di manutenzione straordinarie in vari immobili comunali” conclude Cagiano, riferendosi all’istituto scolastico Comprensivo Da Feltre / Zingarelli – sede di via Monsignor Farina, nel quale sarà realizzato un bagno disabili in attuazione del P.E.B.A.