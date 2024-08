In merito alla dichiarazione a firma del sindacato medici CIMO-FESMED e pubblicata a mezzo stampa, circa l’attivazione delle procedure amministrative di assegnazione delle funzioni e pesatura degli incarichi per i dirigenti medici, il Direttore Generale della Asl di Foggia Antonio Nigri chiarisce quanto segue:

“Le procedure amministrative per l’assegnazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi dei dirigenti medici sono state avviate dagli uffici competenti.

A seguito dell’approvazione, con DGR n. 937 del 04.07.2024 “Indicazioni operative in attuazione della deliberazioni di Giunta regionale di approvazione dei Piani Assunzionali 2023-2024 e 2024-2025 delle Aziende ed Enti SSR”, del piano del fabbisogno del personale adottato in coerenza con il nuovo assetto organizzativo aziendale della ASL di Foggia, sono state attivate tutte le procedure per l’istituzione/mappatura delle posizioni dirigenziali della dirigenza sanitaria, della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, e per la loro graduazione. Per il mese di settembre sono state calendarizzate le riunioni con i soggetti istituzionali coinvolti per l’istituzione/mappatura e graduazione delle posizioni dirigenziali, al fine del conferimento degli incarichi, anche ai dirigenti neoassunti.

Seguiranno gli incontri per l’istituzione/mappatura e la graduazione degli incarichi di funzione del comparto, al fine di completare il quadro dell’assetto organizzativo aziendale”.