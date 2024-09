Ancora un colpo ai danni di un ufficio postale in Capitanata: dopo quello messo a segno a San Marco in Lamis nel febbraio scorso che fruttò ai ladri 300mila euro, stavolta è toccato a Torremaggiore dove la scorsa notte un gruppo di malviventi è entrato in azione con un escavatore demolendo una parte dell’ingresso degli uffici postali in via della Costituente per asportare la cassaforte. Il commando ha agito in pochi minuti e a colpo sicuro, provocando anche diversi danni alla struttura. Dopo essersi impossessati della cassaforte i malviventi l’avrebbero caricata su un mezzo per poi far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e hanno acquisito i filmati della video sorveglianza della zona.

“La nostra comunità è profondamente scossa da questo ignobile atto criminale perpetrato con mezzi estremi da criminali senza scrupoli pur di raggiungere il loro obiettivo – ha commentato il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo -. Siamo certi che il grande impegno delle Forze dell’Ordine condurrà le indagini per assicurare alla Giustizia i responsabili dell’assalto”.