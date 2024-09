L’Università di Foggia è lieta di annunciare l’avvio di 37 nuovi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) destinati agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Questi percorsi rappresentano un’opportunità unica per i giovani studenti di arricchire il loro bagaglio di conoscenze e competenze, avvicinandosi al mondo universitario e professionale.

I corsi copriranno una vasta gamma di tematiche di grande interesse e attualità. Dalle lingue e culture straniere, allo sport e agli stili di vita sani, fino a un viaggio nel tempo attraverso i grandi miti classici e gli autori del passato. Particolare attenzione sarà dedicata alle innovazioni in ambito medico e sociale portate dall’intelligenza artificiale, offrendo agli studenti una visione aggiornata e innovativa del mondo che li circonda.

Numerosi docenti ed esperti di settore saranno coinvolti nei percorsi PCTO, guidando gli studenti attraverso lezioni teoriche e attività pratiche che stimoleranno la loro curiosità e il loro spirito critico. Questo progetto mira non solo a fornire competenze specifiche, ma anche a sviluppare capacità trasversali fondamentali per il futuro accademico e professionale degli studenti.

“L’Università di Foggia si impegna con determinazione a creare un solido ponte tra il mondo scolastico e quello universitario, fornendo ai giovani strumenti concreti e utili per orientarsi nelle loro scelte future. Siamo fieri di offrire percorsi formativi di alta qualità, concepiti per rispondere efficacemente alle esigenze e agli interessi degli studenti. La nostra offerta formativa è caratterizzata da un approccio interdisciplinare e innovativo, con l’obiettivo di preparare gli studenti a fronteggiare le sfide del mercato del lavoro globale”, dichiara il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, il prof. Lorenzo Lo Muzio. “Inoltre, collaboriamo strettamente con scuole, aziende e istituzioni per creare un ecosistema educativo dinamico e inclusivo, dove gli studenti possono sviluppare le competenze necessarie per diventare professionisti competenti e cittadini responsabili. Investiamo costantemente in risorse didattiche, infrastrutture moderne e tecnologie avanzate per garantire un ambiente di apprendimento stimolante e all’avanguardia. L’Università di Foggia è più che un semplice luogo di istruzione: è un laboratorio di idee e innovazioni, dove ogni studente può trovare il proprio percorso verso il successo personale e professionale. Siamo convinti che l’educazione sia la chiave per un futuro migliore e lavoriamo incessantemente per fornire agli studenti le conoscenze, le abilità e le esperienze necessarie per realizzare il loro pieno potenziale“.

La prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale, delegata all’Orientamento e alla Formazione insegnanti, ha aggiunto: “Questi percorsi rappresentano una straordinaria opportunità per gli studenti di esplorare una vasta gamma di discipline, consentendo loro di acquisire una comprensione approfondita delle proprie inclinazioni e dei propri interessi. Attraverso numerose esperienze educative e formative, gli studenti possono scoprire nuove passioni e talenti, sviluppando al contempo competenze trasversali che saranno fondamentali per il loro successo futuro. Il nostro obiettivo principale è fornire un orientamento efficace e personalizzato che li guidi in maniera consapevole verso scelte educative e professionali mirate e ben informate. Vogliamo creare un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo, dove ogni studente possa sentirsi supportato nel suo percorso di crescita personale e professionale, contribuendo così a formare individui sicuri e pronti a fare la differenza nella società.

Oltre a favorire la scoperta e la valorizzazione dei talenti individuali, i nostri percorsi mirano a sviluppare anche competenze critiche come il pensiero analitico, la capacità di risolvere problemi complessi e la collaborazione in team. Incoraggiamo gli studenti a partecipare attivamente a progetti interdisciplinari, laboratori pratici e attività extracurriculari che ampliano ulteriormente le loro prospettive”.

Il prof. Giorgio Mori, delegato al Placement e alla Didattica, ha sottolineato l’importanza del progetto per l’integrazione tra studio e mondo del lavoro: “Attraverso questi percorsi formativi, gli studenti non solo acquisiranno una solida base di competenze teoriche, ma avranno anche l’opportunità di applicare concretamente le conoscenze apprese, migliorando significativamente la loro preparazione per l’ingresso nel mercato del lavoro. L’integrazione di esperienze pratiche all’interno del curriculum favorirà una comprensione più profonda e una maggiore padronanza delle materie studiate. Inoltre, l’interazione diretta con esperti e professionisti del settore sarà di fondamentale importanza per prepararli alle sfide future, offrendo preziose occasioni di networking e di crescita professionale. Questi contatti non solo arricchiranno il bagaglio di competenze degli studenti, ma forniranno anche insight sulle ultime tendenze e innovazioni del mercato, consentendo loro di affrontare con maggiore sicurezza e competenza le dinamiche del mondo del lavoro”.