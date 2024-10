È stato avviato l’iter per la doppia corsia per la Statale 16 tra Foggia e San Severo, dopo l’accoglimento di un ordine del giorno del deputato La Salandra, contenuto nel decreto Infrastrutture, e accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea dello scorso 29 luglio. Giungono oggi, infatti, gli aggiornamenti in merito all’impegno preso dal Governo, attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per fermare, una volta per tutte, dopo anni di attese e speranze, le decine di incidenti e decessi su quella che è diventata la pericolosissima statale 16.

“Ringrazio il Governo per aver reso concreto l’unico intervento in grado di restituire sicurezza a quel tratto, dopo anni di immobilismo nella Puglia di Emiliano, vale a dire l’allargamento della carreggiata sulla Foggia – San Severo, realizzando finalmente due corsie per senso di marcia, come da decenni richiesto a gran voce dai cittadini della Capitanata”: fa sapere l’on. Giandonato La Salandra, primo firmatario e autore dell’odg .

“Sono assolutamente soddisfatto di questa risposta, concreta e fattuale, caratteristica del Governo di Giorgia Meloni, – conclude il deputato foggiano La Salandra – che risponde con azioni reali a qualcuno che confondeva – strumentalmente o per ignoranza – la mia richiesta di raddoppio con i lavori di adeguamento per 119 milioni di euro già avviati, che riguardano però solo le complanari. Ma, soprattutto, risponde a chi è convinto che gli ordini del giorno siano parole al vento mentre stiamo dimostrando che si tratta assolutamente di atti di indirizzo politico del Parlamento al potere esecutivo che, se accolti, diventano realtà tangibili, che migliorano la vita vera delle persone sui territori”.