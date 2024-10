C’era anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi ai funerali del 17enne Michele Biccari, del 21enne Gaetano Gentile e del 13enne Samuel Del Grande, i tifosi del Foggia calcio morti domenica sera a Potenza in un incidente stradale mentre tornavano dallo stadio. Lo Zaccheria a malapena è bastato per contenere la folla di cittadini che hanno voluto rendere omaggio ai tre giovani. Tra loro, tante delegazioni di ultras giunte da tutta Italia e arrivate in città già dalle prime ore della mattina.

L’affetto dei foggiani si era manifestato già ieri, in occasione dell’arrivo delle salme alla camera ardente. Oggi l’ultimo saluto che consegna alla memoria tre vite spezzate da un tragico evento. Foggia ha osservato il lutto cittadino per tutta la giornata: bandiera a mezz’asta nelle sedi comunali e sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione. In città è partita una raccolta fondi per aiutare le famiglie delle vittime.