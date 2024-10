Nel giorno del ricordo per Gaetano, Michele e Samuel, i tre ultras scomparsi tragicamente a Potenza domenica sera al ritorno della gara del Foggia, i rossoneri sono tornati al calcio giocato pareggiando 2-2 contro il Catania al termine di una gara che avrebbero potuto vincere senza patemi, dopo aver dominato nel primo tempo, ma che invece si sono fatti rimontare nel finale. Ciò che contava, però, era il ricordo per i tre ultras scomparsi, che lo Zaccheria ha ricordato per tutta la gara.

Nella partita più particolare dell’anno, Capuano conferma De Lucia tra i pali, la difesa è schierata a 4 con Silvestro e Felicioli terzini e Parodi-Carillo centrali, a centrocampo Tascone, Gargiulo e Danzi formano il trio mentre in avanti Emmausso e Millico giocano dietro Murano. Nel Catania, Toscano opta per il 3-5-2 con Adamonis tra i pali, in difesa agiscono Ierardi, Di Gennaro e Castellini con Guglielmotti, Jimenez, Verna, Luperini e Anastasio a centrocampo e il duo Stoppa e Montalto in avanti. Al 38’ la gara si sblocca: corner dalla sinistra e Tascone è bravo ad anticipare tutti e mettere dentro, correndo poi sotto la Nord per omaggiare Michele, Gaetano e Samuel. Al 50’ altro boato: contropiede rossonero, Tascone si libera in area di un marcatore e realizza la sua incredibile doppietta. Il Foggia, però, col passar dei minuti si abbassa eccessivamente e lascia il campo agli avversari, che prima riaprono la gara con Inglese e poi, nel recupero, la pareggiano con Di Gennaro. Finisce con tutto il Foggia sotto la Nord per ricordare Michele, Gaetano e Samuel. Domenica prossima si tornerà a Potenza per affrontare il Sorrento. E saranno altre emozioni.