La Guida Stellata Peperoncino Rosso ha concluso con successo la seconda edizione del Corso di Giudice di Gara Internazionale di Pizze, un’iniziativa unica che promuove l’eccellenza e la professionalità nelle competizioni di pizza a livello globale. L’evento si è svolto in Puglia, con la partecipazione di esperti del settore, tra cui il Maestro Pizzaiolo Antonio Scorza di Orta Nova . La sua presenza ha sottolineato l’importanza di questo corso anche per i professionisti più affermati, desiderosi di contribuire alla crescita della cultura della pizza.

ll Corso di Giudice di Gara Internazionale di Pizze si distingue per l’approfondimento dei principali aspetti della valutazione delle gare di pizza, a partire dalla presentazione, fino ad arrivare al gusto e alla consistenza. Gli allievi hanno anche affrontato le dinamiche di interazione tra giuria e concorrenti, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla giustizia in ogni fase della competizione. Un aspetto fondamentale del corso è stato infatti l’introduzione di norme di comportamento per i giudici, che includono l’uso di un patentino identificativo e la firma di validazione della presenza in giuria, assicurando così la totale trasparenza in ogni competizione.

Il corso, presieduto da Domenico di Noia, Presidente della Guida Stellata, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, tra cui Antonio Capone e Massimiliano Feola, che hanno guidato i partecipanti in un approfondito percorso formativo. Obiettivo del corso è formare i nuovi Giudici di Gara Internazionali, con competenze tecniche avanzate e un forte impegno verso la trasparenza, l’equità e il rispetto delle normative in ogni competizione.