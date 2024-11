In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Ambito Territoriale di Cerignola, in collaborazione con il Centro Antiviolenza (CAV) Titina Cioffi e il Roma Teatro Cinema e…, presenta lo spettacolo Bastarde Senza Gloria. L’evento, che si terrà venerdì 24 novembre alle ore 19:30 presso il Roma Teatro Cinema e…, è stato scelto per sensibilizzare la cittadinanza su un tema delicato e sempre attuale.

Bastarde Senza Gloria è una pièce contemporanea che intreccia dramma e comicità, dipingendo un quadro realistico e tagliente della condizione femminile. La storia narra le vicende di donne in fabbrica che, di fronte a decisioni aziendali insindacabili, sono costrette a scegliere chi tra loro sarà “sacrificata” per i tagli al personale. La paura, l’ironia e la resilienza si mescolano in un crescendo emozionante che esplora la complessità delle donne: madri, mogli, amanti, straniere, lesbiche – tutte unite dalla stessa fiera capacità di resistere, combattere e rinascere.

L’obiettivo è utilizzare il linguaggio teatrale per offrire una lente d’ingrandimento sulle dinamiche della violenza – fisica, psicologica o sociale – e riflettere sulla forza necessaria per affrontarla e superarla. Grazie ai fondi messi a disposizione dall’Ambito Territoriale, i biglietti saranno disponibili al prezzo simbolico di 10 euro, con il ricavato interamente devoluto alle attività del CAV Titina Cioffi. I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino del teatro dalle ore 18:00 alle 22:00, e nei giorni di giovedì e sabato anche al mattino, dalle 10:00 alle 12:30.

Lo spettacolo sarà inoltre presentato alle scuole nella mattinata del 25 novembre, per coinvolgere i più giovani e promuovere la cultura del rispetto e della parità. “Con questo spettacolo – commenta la Vicesindaca Maria Dibisceglia – vogliamo lanciare un messaggio forte alla nostra comunità: la lotta contro la violenza di genere non è solo una battaglia individuale, ma una responsabilità collettiva. Attraverso la potenza evocativa del teatro, possiamo riflettere sulle ingiustizie e incoraggiare il cambiamento. Invitiamo tutti a partecipare numerosi e a sostenere il Centro Antiviolenza Titina Cioffi, che rappresenta un presidio fondamentale per il nostro territorio”.

“La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne non deve essere solo una ricorrenza, ma un’occasione per rinnovare il nostro impegno quotidiano nella costruzione di una società più equa e rispettosa”. Conclude Dibisceglia.