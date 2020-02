Diffondiamo integralmente il comunicato stampa della Misericordia di Orta Nova in merito ad un episodio avvenuto qualche giorno fa su un autobus di linea ad Orta Nova.

Qualche giorno fa, in una giornata come tante altre, un autobus di linea stava riaccompagnando degli studenti da Foggia ad Orta Nova. Giunti alla fermata due ragazzi minorenni hanno notato che un loro coetaneo si stava dimenando, muovendo la testa in modo strano con le cuffie nelle orecchie.

I due ragazzi hanno subito capito che si trattava di un’emergenza e uno di loro ha messo in posizione di sicurezza il compagno, evitando che potesse subire dei traumi, mentre l’altro ha allertato il 118 e l’autista del bus.

I due ragazzi, negli anni passati, si sono formati al primo soccorso presso l’annuale camposcuola estivo di Misericordia, un’esperienza che ha dato loro una forma mentis tale da scongiurare che l’attacco convulsivo verificatosi in questo caso potesse volgere al peggio in attesa dell’arrivo dei medici e dei soccorritori.

