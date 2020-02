E’ tornato a farsi sentire l’ex sindaco di Orta Nova e attuale esponente di Fratelli D’Italia, Dino Tarantino. Con un video postato sulla pagina ufficiale il medico ortese ha attaccato il suo collega Domenico Lasorsa, attuale primo cittadino del centro dei Reali Siti.

In particolar modo Tarantino ha definito l’ultimo comizio di Lasorsa, tenutosi in piazza Pietro Nenni lo scorso 18 gennaio, una “poesia” al netto di quelle che – dal suo punto di vista – sono state le circostanze riferite in tema di rifiuti e di gestione della cosa pubblica in questa prima fase della nuova amministrazione.

“Quando mi sono insiediato nel 2014 pagavamo 1/5 di quello che il Ministero dell’ambiente aveva stabilito per il servizio che ricevevamo. Abbiamo aumentato gradualmente la TaRi per adeguarci a queste somme richieste dalla SIA, senza gravare in maniera netta sui cittadini. La verità è che con l’ordinanza in favore di Tecneco – afferma Tarantino rivolgendosi all’attuale sindaco – dovrai comunque aumentare la tassa sui rifiuti”.

“Hai messo in discussione l’autorità dello Stato esercitata dai Commissari Prefettizi di Cerignola” – continua l’ex sindaco. “Avresti dovuto sentirti più tutelato nelle scelte, invece hai deciso di metterti in contrapposizione, scegliendo una via differente sulla questione dei rifiuti. Ti sei messo contro anche gli altri sindaci dei Reali Siti e la Regione Puglia, non essendo mai presente alle riunioni tenutesi a Bari e a Cerignola”.

E poi in merito agli atti intimidatori subiti: “Seppur si tratti di atti deprecabili, ci sembra azzardato che senza alcuna prova vengano collegati alle scelte amministrative. Forse c’è qualcosa che il sindaco ci deve dire e non ci ha detto… Durante il comizio avresti dovuto parlare di legalità invece hai tirato in ballo la politica, dando delle colpe a chi ti ha preceduto. Bell’esempio di legalità…”.

QUI IL VIDEO COMPLETO 👇