Finisce l’esperienza di Umberto Di Michele come sindaco di Carapelle. Ad annunciarlo è lui stesso tramite la sua pagina Facebook. Determinanti per “staccare la spina” all’attuale Amministrazione la sfiducia di tre consiglieri eletti nella lista della maggioranza, Gerardo Longo, Loredana Iafelice e Andrea Agnelli, insieme ai consiglieri di minoranza.

“Il tempo svelerà ogni cosa. Ringrazio Ulderico Spinapolice, Raffaella Ricco , Sergio Izzi Marica Masucci e Sabrina Gioseffi per la loro presenza quotidiana, l’ entusiasmo ed il lavoro costante che hanno svolto in questo anno per lavorare al bene del paese. Il lavoro, non gli stratemagemmi, paga sempre ed i suoi frutti ben presto si vedranno – scrive l’ormai ex sindaco di Carapelle -. È stata un’ avventura impegnativa e gratificante. Ringrazio ad uno ad uno i carapellesi che hanno riposto fiducia in me e nel mio operato. Vado a casa sereno, con l’ animo pulito ed in pace, di chi ha fatto sempre del suo meglio per onorare il proprio mandato e le aspettative dei suoi concittadini”.

Intanto, il Prefetto di Foggia ha nominato come Commissario del Comune dei 5 Reali Siti il Viceprefetto Nicolina Miscia, in servizio presso la Prefettura di Foggia