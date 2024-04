A Foggia è nata l’associazione di promozione sociale “Brain TonIQ”. Il nuovo sodalizio prende il nome dal metodo di apprendimento, formazione, benessere e crescita personale ideato da due docenti foggiane, Claudia Surgo e Antonella Santino. Presidente della nuova realtà associativa è Nanni Altamura, vicepresidente Maria Emila De Martinis, tesoriere Valerio Cordella.

Il raggio d’azione di “Brain TonIQ” è molto ampio. L’associazione, infatti, ha l’obiettivo di creare spazi inediti e nuove iniziative di socializzazione, per la crescita individuale e collettiva, coniugando in modo innovativo l’acquisizione e la costruzione collaborativa di saperi e significati. Al centro del progetto ci sono l’educazione e la formazione, lo sviluppo cognitivo e sociale in stretta sintonia con le Comunità, gli enti locali, le scuole e le altre associazioni. Uno spazio aperto e libero, dove l’altro è ricchezza, evoluzione, crescita ed accoglienza. Durante gli incontri formativi vengono sostenute le buone prassi didattiche, l’attenzione ai metodi e ai processi che favoriscono l’apprendimento assieme allo sviluppo del benessere personale. L’incontro che ha tenuto a battesimo l’associazione si è tenuto sabato 20 aprile, nella sede della Scuola San Giuseppe di Foggia, istituto delle scuole primaria e dell’infanzia paritarie. L’incontro, al quale è intervenuto Giulio De Santis, assessore alla Legalità e alla Sicurezza del Comune di Foggia, si è tenuto nell’ambito dei “100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie”, iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale di Foggia alla quale Brain TonIQ ha aderito con entusiasmo.

“Nel primo incontro”, spiega Claudia Surgo, “abbiamo illustrato a un numeroso gruppo di colleghe insegnanti il metodo Brain TonIQ che io e la mia collega Antonella Santino abbiamo elaborato e affinato anche grazie a una serie di specializzazioni acquisite e sperimentate nel corso degli anni. I bambini, gli studenti e le persone di ogni età possono “imparare a imparare” sconfiggendo l’ansia da prestazione, gestendo in modo più efficace e corretto le proprie emozioni, la relazione felice e collaborativa con gli altri, facendo crescere il senso di consapevolezza e la fiducia nei propri mezzi”. “Le tecniche che potenziano la memoria e l’apprendimento rapido, così come la lettura veloce – aggiunge Antonella Santino – sono accompagnate nel nostro metodo dall’acquisizione di una serie di strumenti fondamentali per accrescere il benessere personale, il senso di auto efficacia, la concentrazione. In questo senso, molto importanti sono le strategie che insegniamo ad acquisire per allenare la memoria a lungo termine, rafforzandone l’efficacia attraverso la memoria visiva, la memoria associativa, l’uso e l’allenamento della creatività. Uno degli strumenti che utilizziamo è lo yoga della risata, un esercizio che aiuta le persone di tutte le età a raggiungere consapevolezza e armonia interiori, liberando le nostre migliori energie e potenzialità in ogni ambito della vita”. L’associazione “Brain TonIQ” opererà in campo sociale, educativo, della formazione continua, avendo come obiettivo la crescita delle Comunità in cui esprimerà il proprio impegno e le competenze di un gruppo di professionisti che operano professionalmente e socialmente per lo sviluppo e il benessere della società. Una particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative rivolte ai minori, ai bambini, ai ragazzi e ai giovani il cui benessere rappresenta il migliore investimento per costruire un futuro migliore lavorando nel presente.