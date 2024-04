Venerdi, 26 Aprile, alle ore 19, presso la sala Mechanè, in Via Bovio 40 a Lucera, Tommaso Nencioni, storico e saggista, presenterà la sua ultima fatica editoriale, “Crisis: Non c’è che crisi, la permacrisis come modalità di governo delle nostre società”. Un’indagine genealogica che mette a nudo la lunga e complessa trama di connessioni e filiazioni che danno origine al concetto di crisi, attingendo alle letture di Wolfgang Streeck, David Harvey e Giovanni Arrighi. Non solo, le aporie del sistema liberale sono messe in risalto in un corpo a corpo con Machiavelli, Tocqueville, Gramsci, e proprio tornando ai due grandi Italiani che l’Autore individua alcune piste per tornare a pensare l’emancipazione e la democrazia.

Un testo attualissimo, dato che oggi si parla, da tempo, per la verità, di postdemocrazia e di come i mutamenti economici e sociali hanno messo a dura prova la tenuta dei sistemi democratici, infatti, le crisi, da eventi congiunturali, sono divenute “infinite”, permanenti, come le guerre. Discutono con l’Autore Mario Monaco e Michele Martinelli, per un secondo appuntamento di “decifrazione” della difficile contemporaneità nella quale siamo immersi, dopo la presentazione del libro di Francesco Dall’Aglio e Carlo Ziviello sulla Bomba Atomica.