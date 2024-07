C’è tempo fino al prossimo venerdì 2 agosto 2024 per partecipare all’avviso pubblico di selezione, pubblicato dal Comune di Deliceto (link per le informazioni e la domanda di partecipazione: https://comune.deliceto.fg.it/proroga-avviso-pubblico-di-selezione-per-la-partecipazione-al-percorso-formativo-per-esperto-nel-turismo/), per la partecipazione al percorso formativo per “esperto nel turismo esperienziale e nella valorizzazione delle identità territoriali locali”.

La partecipazione al percorso formativo consentirà ai partecipanti di approfondire il settore del turismo esperienziale e di come esso si differenzi dal turismo tradizionale, grazie all’analisi dei concetti fondamentali dell’esperienza turistica, della tipicità e autenticità di luoghi e prodotti, dell’interazione e dell’empatia generate con gli abitanti della comunità ospitante. I partecipanti avranno anche la possibilità di acquisire competenze di gestione per progettare, organizzare e gestire esperienze turistiche autentiche e significative: una comprensione approfondita dell’industria turistica, compresi i comportamenti dei consumatori, le tendenze di mercato, e le sfide attuali del settore; tecniche di sviluppo strategico a lungo termine per creare esperienze turistiche autentiche e significative in linea con gli obiettivi aziendali e le esigenze dei clienti; la capacità di gestione efficace delle risorse umane, finanziarie e materiali per garantire il successo delle esperienze turistiche (pianificazione del budget, gestione del personale, gestione delle forniture e delle attrezzature, ecc.); la capacità di fornire un’eccellente assistenza clienti e di creare relazioni positive con i clienti per garantire la soddisfazione e la fidelizzazione. Sono solo alcune delle tematiche di pianificazione e gestione affrontate nel percorso.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE. Il percorso formativo si terrà nel Comune di Deliceto. Si svolgerà in dieci incontri della durata di quattro ore ciascuno. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria per inviare domanda di partecipazione è consultabile e scaricabile al link https://comune.deliceto.fg.it/proroga-avviso-pubblico-di-selezione-per-la-partecipazione-al-percorso-formativo-per-esperto-nel-turismo/.

Le lezioni avranno cadenza bisettimanale. La partecipazione al corso è gratuita e tutto il materiale didattico e di consumo occorrente sarà fornito gratuitamente ai partecipanti. Il percorso formativo s’inserisce all’interno delle azioni del Laboratorio Permanente di Comunità del Progetto “Mystica Harmonia” con lo scopo di contribuire all’aggiornamento e al rafforzamento delle competenze degli operatori dei settori culturali, turistici, ricettivi e dei servizi del Comune di Deliceto. I corsi sono organizzati da Learning Cities, impresa sociale responsabile dei Laboratori di Comunità nell’ambito del progetto Mistyca Harmonia.