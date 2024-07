È un’estate in cui ti viene voglia di restare a Candela, quella del 2024. Ogni giorno una splendida iniziativa, per ogni gusto ed ogni età. Realizzato in collaborazione tra l’amministrazione comunale guidata da Nicola Gatta e le associazioni culturali candelesi, ecco il programma estivo della cittadina dei Monti Dauni. Tra i numerosissimi eventi presenti in cartellone, segnaliamo quello dell’8 agosto, quando sarà ospitata un’autrice internazionale, Dacia Maraini, in collegamento da Pescasseroli, città storicamente legata a Candela attraverso i flussi della Transumanza e il Tratturo Regio. Il 9 agosto torna l’attesissima “Grano in Festival”, nella splendida cornice di Villa Torre Bianca, con un artista del momento, amato soprattutto dai giovani, Franco Ricciardi. L’11 agosto, dopo un’assenza durata tanti anni, sarà a volta di “Moda sotto le Stelle”, condotta da Stefano Bucci e dalla splendida “Gatta Nera della Tv”, la modella e showgirl Ainette Stephens. Il 14 agosto ci si diverte con Gianni Ciardo, che con i suoi sketch ha fatto ridere generazioni di spettatori. A ferragosto si ascolterà a splendida voce di Antonino in concerto. 16, 17 e 18 agosto, in occasione della festa patronale di San Rocco, in piazza Plebiscito si esibiranno artisti del calibro di Enzo Avitabile e I Bottari, il re dei tormentoni estivi Antonio Da Costa e una rassegna di musica pop anni ’80 con Gameboy. E poi la Sagra dell’Orecchietta, i Suoni del Sud, Daunia in Bici, la ciclopedalata che inaugurerà la velostazione e il servizio di bike sharing e tante serate dedicate al cinema, all’enogastronomia, alla cultura e allo sport. Ogni giorno è quello giusto per raggiungere la bella Candela, in un clima fresco, rilassante, accogliente e adatto a tutti.