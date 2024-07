“La satira è arte nobile, cosa ben diversa dalla diffamazione alimentata da chi cerca un click in più o dai politici che, fino a ieri, sono stati corresponsabili di una gestione della cosa pubblica che ha portato al commissariamento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose.

Il Partito Democratico di Foggia condanna le notizie false, diffuse senza le dovute verifiche, riportate nei giorni scorsi intorno agli eventi del “Foggia Estate 2024” e a un presidio di legalità e cultura che dovrebbe essere tenuto al riparo da lotte politiche, come “Parcocittà”. E respinge al mittente illazioni e bugie propalate dal consigliere comunale e dirigente di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese, ex assessore durante le nefaste Giunte Landella, con deleghe su settori che ha lasciato particolarmente disastrati. Nessun affidamento economico nell’ambito del cartellone “Foggia Estate” è stato concesso a nessuna delle associazioni che gestiscono l’ATS Parcocittà. Alla stessa ATS è stato accordato esclusivamente un patrocinio gratuito per le iniziative “Cinema al Parco”, la cui gestione è interamente a carico degli organizzatori. Due iniziative del Foggia Estate, su richiesta dei soggetti proponenti, sono previste presso la struttura in conformità con il regolamento “Concessione in comodato d’uso dell’anfiteatro di Parco San Felice e della struttura di servizio” stipulato tra il Comune di Foggia e l’ATS Parcocittà in data 2 novembre 2015, il quale prevede, ex art. 6, che “L’amministrazione Comunale ha diritto ad utilizzare annualmente la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali o per manifestazioni culturali o altri tipi di eventi dalla stessa organizzati o fatti propri per almeno dieci (10) giorni e non più di quindici (15) giorni”.

In data 30 settembre 2021, vale a dire quasi tre anni fa, si è concluso il rapporto di lavoro subordinato dell’assessore Alice Amatore in qualità di operatrice nel progetto di contrasto alle povertà educative “Foggiachildren”, avente sede presso il centro polivalente Parcocittà”.