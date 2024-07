Orgoglio di Stornara, ma anche dell’intera Capitanata. Martina Totaro ha conquistato il titolo di Campionessa italiana nel latin style show 2024 per la prima volta in una classe superiore, la classe A, ottenendo così il passaggio obbligatorio in classe AS, una delle classi più importanti nella Federazione. I Campionati italiani di categoria 2024 FIDESM (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) si sono svolti alla fiera di Rimini e hanno visto trionfare la 21enne di Stornara.

“Uno show dedicato interamente alla storia del mio papà, affetto da un tumore al cervello. Ringrazio la mia scuola nonchè la Cuban Club Bari e la mia maestra Antonella Illuzzi per aver fatto di me la persona che sono oggi, Massimo e Brigida. Dedico il mio traguardo al mio papà che non mi ha mai lasciata sola nonostante tutto, alla mia mamma che mi ha sempre sostenuta nonostante non fosse presente lì con me e a mio fratello, per il supporto ricevuto”, spiega al Megafono la 21enne campionessa.

“Come consigliera comunale di Stornara è una conquista per il nostro Comune. Una ragazza appena 21enne che porta a casa un titolo così importante. La cultura artistica, dello sport, ancora una volta è presente nel nostro piccolo paese. Martina è una ragazza da tenere come modello, è forte, determinata e sa quello che vuole. E’ un esempio per tanti ragazzi del nostro piccolo centro, attraverso la musica cerca di superare gli ostacoli e tutti i giovani dovrebbero prendere esempio da lei”, commenta la consigliera comunale del Comune di Stornara, Brigida Andreano. C’è da scommettere che di Martina Totaro si continuerà a sentir parlare. Con altri successi, danzando per il suo papà. E la sua Stornara.