Si è tenuto, presso la Sala della Rimembranza del Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova, il secondo incontro di “L’8 PER LA CULTURA”, rassegna culturale ideata da MAO FM 19.77 e dal gruppo di lettura “Gli Spaginati” di Stornarella, con la direzione organizzativa della professoressa Paola Grillo. Protagonista del secondo incontro è stato Massimiliano Arena, avvocato divorzista e mental coach. La professoressa Paola Grillo ha dato inizio all’incontro con una breve presentazione di Arena e, a seguire, i saluti della dirigente scolastica, professoressa Maria Carbone, dell’Istituto Adriano Olivetti e di Luca Ferrandina, presidente di MAO FM 19.77. Moderatore dell’incontro è stato il professore e sociologo Domenico Sivilli. Arena ha presentato il suo libro dal titolo “Il secondo tempo della tua vita”, una raccolta di storie in cui si parla di dolore e di rinascita. L’avvocato ha dialogato con il pubblico presente, raccontando dei suoi viaggi all’estero, dove è entrato in contatto con gente senza casa e senza lavoro, confessando di aver sempre cercato di lottare per far valere i diritti di queste persone, dentro e fuori dal tribunale, perché il dolore è un sentimento universale che può essere superato solo se condiviso. Inoltre, ha parlato della sua esperienza come giudice dei minori e di quanto sia importante ascoltare le esigenze dei giovani. Forte il messaggio che Arena ha voluto lanciare a tutti i presenti: il vero coraggio non consiste soltanto nell’affrontare le sconfitte personali, piuttosto nella forza che si ha nel rialzarsi e ricominciare. L’incontro si è concluso con firma copie e fotografie.

Alessia Lasorsa