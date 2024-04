Venerdì 12 aprile 2024, alle ore 16.30, presso la sala consiliare “Rocco Grilli” di Castelluccio Valmaggiore, si terrà un incontro informativo promosso ed organizzato dal Comune di Castelluccio Valmaggiore, in collaborazione con i Comuni di Celle di San Vito, Faeto, Alberona, Biccari e Roseto Valfortore, con il partenariato di Confagricoltura Foggia.

L’obiettivo principale è presentare l’Avviso Pubblico “ISI Inail 2023”, volto a incentivare le imprese verso il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attraverso contributi a fondo perduto, si mira anche ad incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro.

Dopo i saluti di Pasquale Marchese, sindaco di Castelluccio Valmaggiore, introdurrà i lavori Biagio Francesco Petillo, direttore Inail Foggia/ Barletta – Andria – Trani. Seguiranno interventi di esperti come Rosaria Labia, responsabile processo prevenzione INAIL Foggia, che parlerà dei “Progetti di finanziamento. Profili amministrativi” e Luigi Caradonna, professionista della Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza regionale, che relazionerà sui “Progetti di finanziamento. Profili tecnici con particolare riferimento alle imprese operanti nel settore agricolo”. L’incontro sarà moderato da Antonio De Girolamo, responsabile sub-processo Prevenzione INAIL Foggia.

Il sindaco Pasquale Marchese ha espresso il suo plauso per questa iniziativa. “Sono orgoglioso – ha detto il primo cittadino – di vedere la nostra comunità unirsi per promuovere la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Questo incontro non solo offre un’opportunità di apprendimento preziosa per le imprese locali, ma dimostra anche il nostro impegno collettivo nel promuovere lo sviluppo sostenibile del nostro territorio”.