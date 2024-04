La Pro Loco di Foggia, con la collaborazione del coro del liceo musicale Carolina Poerio di Foggia, ha organizzato lo scorso 6 aprile 2024 il gran concerto “Da Foggia Accendiamo La Pace”, che ha ottenuto un grande successo e ha emozionato il pubblico presente.

Il concerto, tenutosi presso la sala del Tribunale di Palazzo Dogana una dei più prestigiosi luoghi di Foggia, ha rappresentato un momento unico in cui la musica e l’arte si sono uniti per diffondere un messaggio di pace e armonia. Gli spettatori sono stati trasportati in un viaggio emozionale attraverso melodie e note che hanno toccato profondamente i loro cuori.

Il coro del liceo musicale Carolina Poerio diretto dal maestro Prof.ssa Raffaella Cardinale ha dato prova del loro eccezionale talento e della loro abilità unica nell’interpretare brani di alta complessità, incantando il pubblico con la loro voce angelica e la maestria musicale. L’energia e la passione trasmesse dal coro hanno reso l’intero concerto una vera e propria esperienza indimenticabile.

La Pro Loco di Foggia, ente noto per la promozione del territorio e dell’arte locale, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel portare eventi culturali di alto livello nella città. “Da Foggia Accendiamo La Pace” è stato un vero e proprio trionfo, dimostrando che la musica può essere uno strumento potente per promuovere la pace e l’unità tra le persone.

Il concerto ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico, che ha espresso il proprio apprezzamento con ripetuti applausi. Gli spettatori sono rimasti incantati dalla bellezza e dalla magia che ha circondato l’intera serata, testimoniando l’importanza di eventi come questi per la comunità.

“Da Foggia Accendiamo La Pace” è stato un concerto che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il piacere di partecipare. L’evento ha dimostrato che la musica può superare le barriere linguistiche e culturali e unire le persone sotto un unico messaggio di pace e armonia.

La Pro Loco di Foggia è stata grata a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo meraviglioso evento in particolar modo alla Prefettura, Questura, Carabinieri e Polizia Locale alla Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, alla vicesindaca, Lucia Aprile, all’Assessore alla Cultura Alice Amatore, alla Presidente del Consiglio Comunale, Lia Azzarone, all’Assessore Regionale Welfare e Terzo Settore, Rosa Barone e all’Europarlamentare Mario Furore. Un ringraziamento particolare al contributo della Fondazione Monti Uniti di Foggia, dei partner Farmacia Santa Rita, Di Fiore in Fiore, Portaportese e Azienda Agricola Sabrina Scopece e alla preziosa partecipazione degli studenti di Sala, Cucina e Accoglienza. Il loro impegno e la loro dedizione hanno reso possibile trasmettere un messaggio di pace che continuerà ad ispirare le persone per molto tempo.