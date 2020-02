In fase di attivazione presso il Palazzo degli studi Padre Pio di Orta Nova corsi di preparazione al concorso di specializzazione per il sostegno. Previsti 800 posti all’Università di Foggia, 200 per ogni ordine e grado. Al via nei prossimi giorni il secondo corso organizzato presso il Palazzo

degli studi Padre Pio in collaborazione con ANIEF ed EUROSOFIA per la preparazione al prossimo concorso previsto dal recente D.M. n. 95 del 12/02/2020.







Il corso, della durata complessiva di 20 ore suddivise in 5 incontri in presenza, fornirà competenze in ambito socio-psico-pedagogico, didattico, competenze su empatia e intelligenza e intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente, conoscenze della storia della legislazione scolastica italiana, con particolare riferimento a quella relativa a sostegno, BES e DSA. Per maggiori informazioni o iscrizioni telefonare al numero 329/3499294.

@ARTICOLO Redazione