Del binomio musica-vino se n’era già parlato lo scorso 13 giugno, quando il Maestro Beppe Vessicchio presentò il suo ultimo libro in occasione dell’edizione 2019 del Premio “Saverio Ladogana”. Il tema, questa volta, sarà declinato dal punto di vista della performance musicale attraverso la prima edizione dell’evento Sessantapassi in Jazz che si terrà a partire dal 14 marzo presso la Cantina Ladogana di Orta Nova.







Protagonista indiscusso, appunto, il binomio tra piacere del gusto e piacere dell’udito, con l’esperienza sensoriale che sarà guidata dalla maestria di grandi musicisti internazionali che si esibiranno, dai sapori dei vini “Sessantapassi” e dalle eccellenze gastronomiche del territorio. La prima edizione di “Sessantapassi in Jazz”, nello specifico, sarà strutturata su tre date (14 marzo, 3 aprile e 9 maggio) da non perdere assolutamente.

La locandina

IL PROGRAMMA. Nella prima data, presso la suggestiva location della “cantina delle storie” saranno narrate in musica le “Mediterranean Tales”, dal titolo del nuovo album a cura del maestro Pasquale Stafano (al pianoforte) e del maestro Gianni Iorio (al bandoneon). Nella serata del 3 aprile, la struttura di contrada Passo D’Orta ospiterà le “Classical Italian songs” a cura di Simona Capozucco (alla voce), Maurizio Di Fulvio e Giuseppe Continenza (entrambi alla chitarra). La serata di chiusura (9 maggio) sarà animata dalla spettacolo “Salisolo” a cura di Antonello Salis, al pianoforte e alla fisarmonica.

IL MESSAGGIO. “Con questa rassegna – spiega a Il Megafono, Vittorio Feola dell’azienda Sessantapassi/Ladogana – vogliamo dimostrare come la cantina, anche in epoca moderna, possa essere un luogo di incontro e di socializzazione. Stando insieme possiamo sperimentare il collegamento sensoriale tra le vibrazioni della musica e i sapori dei nostri vini biologici, in un’azienda che da sempre si è dimostrata attenta alla crescita culturale del territorio e alla narrazione della nostra storia e della nostra identità”.

Il direttori artistici del festival sono Pasquale Stafano e Gianni Iorio. L’ingresso per singola serata è al costo di €20 comprendente degustazione e concerto. Per info e prenotazioni chiamare al numero 335-5609439.