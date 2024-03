Nel cuore della Puglia, precisamente ad Orta Nova, si terrà un evento di portata internazionale di importante rilevanza per la crescita culturale e sociale dei giovani. Dal 15 al 21 Marzo 2024, il Orta Nova aprirà le sue porte a 15 ospiti provenienti da Spagna e Serbia, accogliendoli calorosamente per un’esperienza indimenticabile. “Media Literacy Empowered”, promosso da Beyond Borders in collaborazione con Club for Youth Empowerment 018 (KOM 018) – Serbia e Asociacion Socio Culturale VerdeSur Alcala (ASCVA) – Spagna, è un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus + e cofinanziata dall’Agenzia Italiana per la Gioventù. Il progetto che prende forma in un Corso di Formazione in queste date, si prefigge di sviluppare nuove metodologie e strumenti per aumentare la consapevolezza mediatica tra i giovani, gli operatori giovanili e altri gruppi target pertinenti. Attraverso una serie di attività, si mira a combattere il contenuto mediatico oppressivo e a promuovere una copertura mediatica etica in tre paesi: Italia, Serbia e Spagna.

La formazione Internazionale, che avrà luogo ad Orta Nova, rappresenterà un momento chiave per testare le nuove metodologie sviluppate nel progetto. I giovani partecipanti provenienti da Spagna, Italia e Serbia avranno l’opportunità di sperimentare una formazione di qualità a livello europeo, mentre immergono se stessi in un contesto interculturale arricchente. Ospitati presso il Gapo Rooms B&B, avranno modo di assaporare la cultura locale, l’ospitalità e le prelibatezze gastronomiche, contribuendo così a promuovere positivamente il territorio e le sue bellezze. “Media Literacy Empowered” offre un’importante occasione per affrontare tematiche sensibili come il cyberbullismo, l’alfabetizzazione digitale e il riconoscimento delle notizie false, fornendo agli individui gli strumenti necessari per navigare in modo consapevole nel mondo mediatico odierno.

In conclusione, l’organizzazione di eventi come questa formazione Internazionale a Orta Nova è un segno tangibile delle importanti intenzioni della gioventù locale di contribuire al miglioramento del proprio territorio e, di riflesso, di se stessi e delle generazioni future. La partecipazione attiva e il coinvolgimento in iniziative come “Media Literacy Empowered” non solo promuovono la consapevolezza mediatica e la comprensione interculturale, In conclusione, l’organizzazione di eventi come la Formazione Internazionale a Orta Nova è un segno tangibile delle importanti intenzioni della gioventù locale di contribuire al miglioramento del proprio territorio e, di riflesso, di se stessi e delle generazioni future. È fondamentale sottolineare che il sostegno finanziario del progetto da parte dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Media Literacy Empowered”, ha reso possibile l’attuazione di questa iniziativa che promuove la consapevolezza mediatica, l’interculturalità e un impegno concreto per un futuro più luminoso per tutti.