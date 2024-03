Il Panificio e bistrot Caricone di Orta Nova ai vertici della pasticceria nazionale. L’attività ortese si è aggiudicata infatti il secondo posto a Massa Carrara al Campionato Italiano “Miglior Colomba artigianale d’Italia”, concorso indetto dalla Federazione Italiana Pasticceria Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), per eleggere la Miglior Colomba Artigianale d’Italia (categoria “colomba tradizionale”).

“Sono davvero entusiasta del traguardo raggiunto, sia per me che per l’azienda – commenta Pierluca Caricone, titolare Panificio e bistrot Caricone di Orta Nova – abbiamo gareggiato con professionisti del settore, di alto livello. E’ un’ulteriore onorificenza che mettiamo nella nostra ‘bacheca’ per dare ancora più importanza al nostro prodotto artigianale e al nostro operato”.