Anche quest’anno l’I.I.S. “Adriano Olivetti” ha aderito al Progetto “Leggo Quindi Sono”, Premio “Le Giovani Parole 2024”, in collaborazione con la libreria Ubik di Foggia e la Biblioteca La Magna Capitana. Il primo appuntamento con Mohamed Maalel, autore di “Baba” (Accento Edizioni), il 13 marzo alle ore 9 in Aula Frasca, darà il via al ciclo di incontri con le classi 2B LSU, 3B LSU, 4A LC, 5B LSU e con i docenti referenti Paola Grillo, Arturo Gianluca Di Giovine e Anna Nota.

“Baba” è il romanzo d’esordio del giovane scrittore Italo-tunisino Mohamed Maalel.

La storia [non affatto scontata o retorica] tratta di multiculturalità, identità e legami.

Nel momento in cui il padre mostra il suo lato vulnerabile e fragile, il figlio trova il coraggio di raccontarlo e raccontarsi.

“Nessun padre può davvero anticipare il futuro di un figlio, soprattutto quando decide in anticipo che sarà un futuro felice”.